Kompenzace Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti ValueLabs činí £44.6K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £44.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ValueLabs. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
