Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Hyderabad Area ve společnosti ValueLabs se pohybuje od ₹870K year do ₹3.79M. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Hyderabad Area činí celkem ₹1.53M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ValueLabs. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici