Valera Health
Valera Health Programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Valera Health se pohybuje od $64.8K do $94.4K year. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$74.4K - $84.8K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Valera Health in United States představuje roční celkovou odměnu $94,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Valera Health pro pozici Programový manažer in United States je $64,800.

