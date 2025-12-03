Seznam společností
USPTO
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • UX výzkumník

  • Všechny platy UX výzkumník

USPTO UX výzkumník Platy

Průměrná celková kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti USPTO se pohybuje od $99.1K do $136K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti USPTO. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$107K - $127K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$99.1K$107K$127K$136K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších UX výzkumník příspěvků v USPTO k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u USPTO?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených UX výzkumník nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti USPTO in United States představuje roční celkovou odměnu $135,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti USPTO pro pozici UX výzkumník in United States je $99,120.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro USPTO

Související společnosti

  • Square
  • SoFi
  • Amazon
  • Coinbase
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uspto/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.