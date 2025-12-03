Seznam společností
USPS
USPS Průmyslový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Průmyslový designér in United States ve společnosti USPS se pohybuje od $62.3K do $88.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti USPS. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

$70.5K - $80.3K
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Nejlépe placený platový balíček pro pozici Průmyslový designér ve společnosti USPS in United States představuje roční celkovou odměnu $88,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti USPS pro pozici Průmyslový designér in United States je $62,250.

