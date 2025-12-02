Seznam společností
USI Insurance Services
USI Insurance Services Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti USI Insurance Services se pohybuje od $77.9K do $113K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti USI Insurance Services. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$88.4K - $103K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$77.9K$88.4K$103K$113K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u USI Insurance Services?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti USI Insurance Services in United States představuje roční celkovou odměnu $113,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti USI Insurance Services pro pozici Produktový designér in United States je $77,900.

