Ushur
Ushur Softwarový inženýr Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ushur. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$41.8K - $47.6K
India
$36.9K$41.8K$47.6K$52.4K
Jaké jsou kariérní úrovně u Ushur?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ushur in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,595,524. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ushur pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹3,232,445.

