Průměrná celková kompenzace Manažerský konzultant in India ve společnosti Ushur se pohybuje od ₹1M do ₹1.46M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ushur. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$13.1K - $14.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$11.4K$13.1K$14.9K$16.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Ushur?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Ushur in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,457,655. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ushur pro pozici Manažerský konzultant in India je ₹1,000,594.

