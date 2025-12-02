Seznam společností
UserZoom
UserZoom Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in United States ve společnosti UserZoom se pohybuje od $115K do $164K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti UserZoom. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$132K - $154K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$115K$132K$154K$164K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u UserZoom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti UserZoom in United States představuje roční celkovou odměnu $163,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UserZoom pro pozici Prodej in United States je $114,800.

Další zdroje

