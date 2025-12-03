Seznam společností
U.S. Office of Personnel Management
U.S. Office of Personnel Management Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti U.S. Office of Personnel Management se pohybuje od $111K do $162K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti U.S. Office of Personnel Management. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$127K - $145K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$111K$127K$145K$162K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u U.S. Office of Personnel Management?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti U.S. Office of Personnel Management představuje roční celkovou odměnu $161,660. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti U.S. Office of Personnel Management pro pozici Informační technolog (IT) je $110,970.

Další zdroje

