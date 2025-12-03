Seznam společností
U.S. Naval Academy
U.S. Naval Academy Manažerský konzultant Platy

Průměrná celková kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti U.S. Naval Academy se pohybuje od $31.6K do $44.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti U.S. Naval Academy. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$35.9K - $42.5K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$31.6K$35.9K$42.5K$44.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u U.S. Naval Academy?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti U.S. Naval Academy in United States představuje roční celkovou odměnu $44,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti U.S. Naval Academy pro pozici Manažerský konzultant in United States je $31,590.

Další zdroje

