US Metro Bank
Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti US Metro Bank se pohybuje od £81.6K do £112K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti US Metro Bank. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

$118K - $140K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$109K$118K$140K$150K
Jaké jsou kariérní úrovně u US Metro Bank?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti US Metro Bank představuje roční celkovou odměnu £111,709. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti US Metro Bank pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je £81,596.

Další zdroje

