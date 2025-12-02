Seznam společností
U.S. Immigration and Customs Enforcement
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti U.S. Immigration and Customs Enforcement se pohybuje od $56.5K do $81.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti U.S. Immigration and Customs Enforcement. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$64K - $74.4K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.5K$64K$74.4K$81.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u U.S. Immigration and Customs Enforcement?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States představuje roční celkovou odměnu $81,932. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti U.S. Immigration and Customs Enforcement pro pozici Softwarový inženýr in United States je $56,457.

Další zdroje

