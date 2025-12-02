Seznam společností
U.S. Government
Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti U.S. Government se pohybuje od $91.8K do $131K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti U.S. Government. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$105K - $123K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$91.8K$105K$123K$131K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u U.S. Government?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti U.S. Government in United States představuje roční celkovou odměnu $131,040. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti U.S. Government pro pozici Architekt řešení in United States je $91,840.

Další zdroje

