Průměrná celková kompenzace Právní oddělení in United States ve společnosti U.S. Chamber of Commerce se pohybuje od $106K do $155K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti U.S. Chamber of Commerce. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$122K - $139K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$106K$122K$139K$155K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u U.S. Chamber of Commerce?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Právní oddělení ve společnosti U.S. Chamber of Commerce in United States představuje roční celkovou odměnu $154,580. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti U.S. Chamber of Commerce pro pozici Právní oddělení in United States je $106,110.

