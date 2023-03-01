Seznam společností
Upstox Platy

Platy ve společnosti Upstox se pohybují od $16,673 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $139,052 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Upstox. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Median $47.9K

Backend softwarový inženýr

Produktový designér
Median $16.7K

UX designer

Produktový manažer
Median $35.1K

Manažer softwarového inženýrství
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Upstox je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $139,052. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Upstox je $41,469.

Další zdroje