Upside Platy

Platy ve společnosti Upside se pohybují od $54,888 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $251,250 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Upside. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Produktový manažer
Median $230K
Produktový designér
$134K
Personalista
$153K

Prodej
Median $140K
Softwarový inženýr
$54.9K
Manažer softwarového inženýrství
$251K
UX výzkumník
$146K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Upside je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $251,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Upside je $146,228.

