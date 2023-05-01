Seznam společností
UPSIDE Foods
UPSIDE Foods Platy

Platy ve společnosti UPSIDE Foods se pohybují od $79,600 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $139,296 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UPSIDE Foods. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Biomedicínský inženýr
$104K
Softwarový inženýr
$79.6K
Architekt řešení
$139K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti UPSIDE Foods je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $139,296. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UPSIDE Foods je $104,475.

