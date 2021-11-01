Seznam společností
Uplight
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Uplight Platy

Platy ve společnosti Uplight se pohybují od $70,350 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $347,900 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Uplight. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $160K
Manažer softwarového inženýrství
Median $189K
Datový analytik
$70.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datový analytik
$196K
Lidské zdroje
$101K
Produktový manažer
$348K
Projektový manažer
$98.8K
Prodej
$109K
Technický programový manažer
$121K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Uplight je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $347,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Uplight je $120,600.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Uplight

Související společnosti

  • 15Five
  • Recorded Future
  • BetterCloud
  • Red Canary
  • Beekeeper
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje