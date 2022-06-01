Seznam společností
Uplers
Uplers Platy

Platy ve společnosti Uplers se pohybují od $8,572 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $108,272 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Uplers. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Median $32.4K
Manažer obchodních operací
$92K
Obchodní rozvoj
$26.2K

Lidské zdroje
$12K
Manažerský konzultant
$108K
Produktový designér
$31.4K
Projektový manažer
$8.6K
Prodej
$26.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Uplers je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $108,272. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Uplers je $28,886.

