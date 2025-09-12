Seznam společností
UPL Platy

Platy ve společnosti UPL se pohybují od $11,285 celkové roční kompenzace pro pozici Chemický inženýr na dolním konci až po $106,465 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UPL. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Chemický inženýr
$11.3K
Informační technolog (IT)
$19.7K
Produktový manažer
$106K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti UPL je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $106,465. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UPL je $19,661.

Další zdroje