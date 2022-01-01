UpKeep Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti UpKeep se pohybují od $66,665 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $145,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UpKeep. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Produktový manažer
Median $145K
Prodej
$119K
Softwarový inženýr
$66.7K

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti UpKeep je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $145,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UpKeep je $119,400.

