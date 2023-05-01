Seznam společností
Uphold
Uphold Platy

Platy ve společnosti Uphold se pohybují od $64,675 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $490,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Uphold. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Datový analytik
$151K
Lidské zdroje
$64.7K
Softwarový inženýr
$109K

Manažer softwarového inženýrství
$490K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Uphold je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $490,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Uphold je $130,090.

