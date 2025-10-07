Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in Canada ve společnosti Upgrade činí celkem CA$178K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Upgrade. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkem za rok
CA$178K
Pozice
Senior
Základní
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Upgrade?

CA$225K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Upgrade podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Upgrade in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$327,271. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Upgrade pro pozici Backend softwarový inženýr in Canada je CA$177,673.

Další zdroje