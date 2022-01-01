Upgrade Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Upgrade se pohybují od $54,880 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $211,050 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Upgrade. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $143K
Produktový manažer
Median $207K
Datový analytik
Median $116K

Obchodní analytik
$54.9K
Datový analytik
$90.5K
Finanční analytik
$88.2K
Lidské zdroje
$79.7K
Produktový designér
$129K
Personalista
$95.6K
Manažer softwarového inženýrství
$211K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Upgrade podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Upgrade je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $211,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Upgrade je $105,800.

