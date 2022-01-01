Seznam společností
upGrad
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

upGrad Platy

Platy ve společnosti upGrad se pohybují od $11,000 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $53,752 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti upGrad. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažer
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Softwarový inženýr
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prodej
Median $11K
Datový analytik
Median $22.6K
Obchodní rozvoj
$11.8K
Produktový designér
$14.3K
Programový manažer
$45.5K
Manažer softwarového inženýrství
$49.8K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti upGrad je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $53,752. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti upGrad je $22,635.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro upGrad

Související společnosti

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje