University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Platy

Platy ve společnosti University of Saskatchewan se pohybují od $33,392 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $350,940 pro pozici Lékař na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti University of Saskatchewan. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $49.7K
Datový vědec
$33.4K
Lékař
$351K

Projektový manažer
$108K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti University of Saskatchewan je Lékař at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $350,940. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti University of Saskatchewan je $79,025.

