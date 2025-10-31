Seznam společností
University of Michigan
Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti University of Michigan se pohybuje od $25.3K do $36.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti University of Michigan. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

$29K - $33.1K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$25.3K$29K$33.1K$36.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u University of Michigan?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti University of Michigan in United States představuje roční celkovou odměnu $36,816. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti University of Michigan pro pozici Administrativní asistent in United States je $25,272.

