University of Maryland
University of Maryland Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti University of Maryland činí celkem $128K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti University of Maryland. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
University of Maryland
Software Engineer
Riverdale, MD
Celkem za rok
$128K
Pozice
L3
Základní
$128K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u University of Maryland?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti University of Maryland in United States představuje roční celkovou odměnu $150,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti University of Maryland pro pozici Softwarový inženýr in United States je $127,500.

