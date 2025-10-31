Seznam společností
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti University of Kansas Medical Center se pohybuje od $116K do $165K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti University of Kansas Medical Center. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

$132K - $150K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$116K$132K$150K$165K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u University of Kansas Medical Center?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti University of Kansas Medical Center in United States představuje roční celkovou odměnu $165,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti University of Kansas Medical Center pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $116,200.

