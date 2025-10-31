Seznam společností
University of Kansas Medical Center
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

University of Kansas Medical Center Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti University of Kansas Medical Center se pohybuje od $41.1K do $58.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti University of Kansas Medical Center. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměrná celková kompenzace

$46.5K - $53K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Datový analytik příspěvků v University of Kansas Medical Center k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u University of Kansas Medical Center?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti University of Kansas Medical Center in United States představuje roční celkovou odměnu $58,410. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti University of Kansas Medical Center pro pozici Datový analytik in United States je $41,085.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro University of Kansas Medical Center

Související společnosti

  • Amazon
  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje