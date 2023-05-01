Seznam společností
Univeris
Univeris Platy

Platy ve společnosti Univeris se pohybují od $64,457 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $123,804 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Univeris. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Manažer softwarového inženýrství
Median $124K
Softwarový inženýr
Median $97.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$64.5K

Architekt řešení
$122K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Univeris je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $123,804. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Univeris je $110,031.

