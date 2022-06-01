Seznam společností
United Rentals
United Rentals Platy

Platy ve společnosti United Rentals se pohybují od $60,695 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $84,575 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti United Rentals. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Datový vědec
$84.6K
Prodej
$62K
Softwarový inženýr
$60.7K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti United Rentals je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $84,575. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti United Rentals je $62,036.

