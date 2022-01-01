Seznam společností
United Nations
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

United Nations Platy

Platy ve společnosti United Nations se pohybují od $28,858 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $167,151 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti United Nations. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $167K
Administrativní asistent
$106K
Manažer obchodních operací
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodní analytik
$109K
Manažer datové vědy
$155K
IT specialista
$95.3K
Produktový designér
$33.4K
Produktový manažer
$90.9K
Programový manažer
$75.3K
Projektový manažer
$28.9K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti United Nations je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $167,151. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti United Nations je $93,094.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro United Nations

Související společnosti

  • Facebook
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje