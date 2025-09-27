Seznam společností
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in Pakistan ve společnosti United Nations Development Programme se pohybuje od PKR 5.09M do PKR 7.26M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti United Nations Development Programme. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměrná celková kompenzace

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

PKR 44.93M

Jaké jsou kariérní úrovně u United Nations Development Programme?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti United Nations Development Programme in Pakistan představuje roční celkovou odměnu PKR 7,264,013. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti United Nations Development Programme pro pozici Technický programový manažer in Pakistan je PKR 5,091,018.

