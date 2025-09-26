Seznam společností
  • Platy
  • Projektový manažer

  • Všechny platy Projektový manažer

United Internet Projektový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Projektový manažer in Germany ve společnosti United Internet činí celkem €83.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti United Internet. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
Celkem za rok
€83.4K
Pozice
-
Základní
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u United Internet?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti United Internet in Germany představuje roční celkovou odměnu €112,942. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti United Internet pro pozici Projektový manažer in Germany je €56,483.

