Seznam společností
United Internet
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Information Technologist (IT)

  • Všechny platy Information Technologist (IT)

United Internet Information Technologist (IT) Platy

Mediánový kompenzační balíček Information Technologist (IT) ve společnosti United Internet činí celkem €77.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti United Internet. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Celkem za rok
€77.5K
Pozice
-
Základní
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u United Internet?

€143K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Information Technologist (IT) nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) ve společnosti United Internet představuje roční celkovou odměnu €112,490. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti United Internet pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) je €77,508.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro United Internet

Související společnosti

  • Dropbox
  • Stripe
  • Spotify
  • Roblox
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje