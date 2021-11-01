Seznam společností
Unilog
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Unilog Platy

Platy ve společnosti Unilog se pohybují od $18,165 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $51,740 pro pozici Zákaznické služby na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Unilog. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Zákaznické služby
$51.7K
Produktový manažer
$26.7K
Softwarový inženýr
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Unilog je Zákaznické služby at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $51,740. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Unilog je $26,704.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Unilog

Související společnosti

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje