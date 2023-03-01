Seznam společností
Unify Consulting
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Unify Consulting Platy

Platy ve společnosti Unify Consulting se pohybují od $145,725 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $221,100 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Unify Consulting. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $150K
Datový vědec
Median $180K
Manažerský konzultant
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Obchodní analytik
$151K
Obchodní rozvoj
$153K
Marketingové operace
$146K
Produktový designér
$172K
Architekt řešení
$221K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Unify Consulting je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $221,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Unify Consulting je $161,500.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Unify Consulting

Související společnosti

  • Lyft
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Amazon
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje