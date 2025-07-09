Seznam společností
Uni Cards
Uni Cards Platy

Platy ve společnosti Uni Cards se pohybují od $28,550 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $67,993 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Uni Cards. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $68K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $61.5K
Manažer datové vědy
$49.1K

Produktový designér
$28.6K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Uni Cards is Softwarový inženýr with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

