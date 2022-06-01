Seznam společností
UNFI
UNFI Platy

Platy ve společnosti UNFI se pohybují od $91,540 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $181,300 pro pozici Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UNFI. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Obchodní analytik
$181K
Finanční analytik
$91.5K
Lidské zdroje
$111K

Produktový designér
$106K
Softwarový inženýr
$151K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti UNFI je Obchodní analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $181,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UNFI je $110,550.

