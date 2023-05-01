Seznam společností
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Platy

Platy ve společnosti Underdog Fantasy se pohybují od $145,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $215,912 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Underdog Fantasy. Naposledy aktualizováno: 10/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $145K
Produktový designér
Median $216K

UX designér

Personalista
Median $183K

Produktový manažer
$166K
Manažer softwarového inženýrství
$169K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Underdog Fantasy podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Underdog Fantasy je Produktový designér s roční celkovou odměnou $215,912. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Underdog Fantasy je $169,150.

