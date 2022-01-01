Seznam společností
Under Armour
Under Armour Platy

Platy ve společnosti Under Armour se pohybují od $32,401 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $284,415 pro pozici Módní návrhář na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Under Armour. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $128K
Produktový manažer
Median $96.8K
Manažer datové vědy
$240K

Datový vědec
Median $118K
Módní návrhář
$284K
Lidské zdroje
$172K
IT specialista
$165K
Marketing
$162K
Marketingové operace
$86.2K
Strojní inženýr
$123K
Personalista
$107K
Prodej
$32.4K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$163K
Manažer softwarového inženýrství
$190K
Časté dotazy

La compensación total anual promedio reportada en Under Armour es $144,903.

