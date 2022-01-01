Seznam společností
Unacademy
Unacademy Platy

Platy ve společnosti Unacademy se pohybují od $7,437 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní rozvoj na dolním konci až po $108,771 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Unacademy. Naposledy aktualizováno: 10/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $31.3K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $28.8K
Účetní
$101K

Obchodní analytik
$29.9K
Obchodní rozvoj
$7.4K
Datový analytik
$30.1K
Datový vědec
$42.6K
Lidské zdroje
$63.9K
Marketing
$48.4K
Produktový designér
$21.6K
Programový manažer
$26.2K
Prodej
Median $8.1K
Manažer softwarového inženýrství
Median $109K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Unacademy podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Unacademy je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $108,771. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Unacademy je $30,102.

