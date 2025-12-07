Seznam společností
Umpqua Bank
Umpqua Bank Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in United States ve společnosti Umpqua Bank se pohybuje od $120K do $168K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Umpqua Bank. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$130K - $151K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$120K$130K$151K$168K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Umpqua Bank?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Umpqua Bank in United States představuje roční celkovou odměnu $167,790. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Umpqua Bank pro pozici Finanční analytik in United States je $119,850.

Další zdroje

