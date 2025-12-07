Seznam společností
Umpqua Bank
Umpqua Bank Administrativní asistent Platy

Průměrná celková kompenzace Administrativní asistent in United States ve společnosti Umpqua Bank se pohybuje od $73.1K do $102K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Umpqua Bank. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$79.2K - $92.1K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti Umpqua Bank in United States představuje roční celkovou odměnu $102,399. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Umpqua Bank pro pozici Administrativní asistent in United States je $73,142.

Další zdroje

