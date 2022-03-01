Seznam společností
Ulta Beauty
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Ulta Beauty Platy

Platy ve společnosti Ulta Beauty se pohybují od $120,146 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $172,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ulta Beauty. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $172K
Datový vědec
$120K
Produktový designér
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ulta Beauty je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $172,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ulta Beauty je $125,625.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Ulta Beauty

Související společnosti

  • The Home Depot
  • Kohl's
  • Macy's
  • Best Buy
  • URBN
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje