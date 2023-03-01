Seznam společností
Ula
Ula Platy

Platy ve společnosti Ula se pohybují od $27,118 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $57,128 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ula. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Produktový designér
$27.1K
Produktový manažer
$57.1K
Projektový manažer
$35.3K

Softwarový inženýr
$49.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ula je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $57,128. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ula je $42,171.

