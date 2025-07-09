Ujjivan Small Finance Bank Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Ujjivan Small Finance Bank se pohybují od $5,284 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $49,563 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ujjivan Small Finance Bank. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Operace zákaznických služeb
$5.3K
Marketing
$17.1K
Architekt řešení
$49.6K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ujjivan Small Finance Bank je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $49,563. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ujjivan Small Finance Bank je $17,134.

