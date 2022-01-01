Seznam společností
Udemy
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Udemy Platy

Platy ve společnosti Udemy se pohybují od $48,676 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $382,500 pro pozici Správce nemovitostí na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Udemy. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový designér
Median $165K
Personalista
Median $115K
Manažer softwarového inženýrství
Median $117K
Manažer obchodních operací
$135K
Obchodní analytik
$255K
Zákaznické služby
$275K
Manažer datové vědy
$72.1K
Marketingové operace
$139K
Produktový manažer
$48.7K
Programový manažer
$117K
Projektový manažer
$172K
Správce nemovitostí
$383K
Prodej
$122K
Architekt řešení
$218K
Technický programový manažer
$147K
Venture kapitalista
$291K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Самая высокооплачиваемая позиция в Udemy — Správce nemovitostí at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $382,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Udemy составляет $165,334.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Udemy

Související společnosti

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje